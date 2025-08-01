Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugün termometreler 14 ilde 40 derecenin üzerinde görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,4 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Mardin'in Dargeçit ilçesi 44,9 derece ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 44,4 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İl/İlçe

Sıcaklık

Siirt, Kurtalan

45,4

Şırnak, Silopi

45,4

Mardin, Dargeçit

44,9

Diyarbakır, Silvan

44,4

Batman, Beşiri

44,3

Elazığ, Keban

43,8

Malatya, Yazıhan

43,7

Bingöl, Genç

42,4

Erzincan, Kemaliye

42,1

Gaziantep, Karkamış

41,9

Tunceli il merkezi

41,7

Adıyaman, Besni

41,5

Şanlıurfa, Birecik

41,5

Muş il merkezi

40,2