Dünya diken üstünde! Trump'dan nükleer denizaltı emri, Rusya'ya yakın bölgeye konuşlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya yakınındaki bölgelere iki nükleer denizaltı konuşlandırılması emri verdiğini açıkladı. Donald Trump ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın 20 bini Temmuz ayında olmak üzere 112 bin 500 asker kaybettiğini duyurdu.

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24 Şubat 2022 tarihinden bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar yeniden alevlenirken ABD Başkanı Donald Trump savaşla ilgili tarihe geçecek bir bilgi paylaştı.

'RUSYA 112 BİN 500 ASKER KAYBETMİŞ DURUMDA'

Kendisine verilen bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Trump, "Az önce bana verilen bilgiye göre bu ay içinde (Temmuz 2025) neredeyse 20 bin Rus askeri, Ukrayna ile yürütülen bu saçma savaşta hayatını kaybetmiş. Rusya, 112 bin 500 asker kaybetmiş durumda. Bu ölümler inanılmaz gereksiz." dedi.

'UKRAYNA'DA AĞIR KAYIPLAR VERDİ'

Ukrayna'nın da ağır kayıplar verdiğini aktaran ABD Başkanı, "1 Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 8 bin Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Bu sayıya kayıplar dahil değil. Ukrayna, sivil kayıplar da verdi ama bu sayı daha düşük. Çünkü Rus füzeleri Kiev başta olmak üzere çeşitli Ukrayna şehirlerine düşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının asla yaşanmaması gereken bir savaş olduğunu vurgulayan Trump, "Bu savaş Biden'ın savaşı, Trump'ın değil. Ben sadece belki bu savaşı durdurabilir miyim diye buradayım." şeklinde konuştu.

TRUMP'DAN NÜKLEER DENİZALTI EMRİ!

"Rusya’nın eski Devlet Başkanı ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitri Medvedev’in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu sözlerin sadece laf değil, daha fazlası olabileceği ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim. Sözcükler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, onlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim."