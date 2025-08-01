Giresun'da kontrolden çıkan araç 10 metre yükseklikten düştü

Uğur Dündar, Hamdi Ulukaya'nın sözlerini ele aldı ve küfürlere karşı isyan etti

İzmir ve Bilecik'te yangın sonrası 350 konut inşa edilecek: Bakan Kurum'dan açıklama

Altın haftayı böyle kapatıyor! En çok işlem yapanlar belli oldu