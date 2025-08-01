BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 46,98
ALTIN 4.368,68
HABER /  GÜNCEL

Giresun'da kontrolden çıkan araç 10 metre yükseklikten düştü

Giresun’un Dereli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin 10 metreden yürüyüş yoluna düşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Abone ol

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü. Kaza anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da söndürülen yangın yeniden alevlendi
Tekirdağ'da söndürülen yangın yeniden alevlendi
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' paylaşımı
Uğur Dündar, Hamdi Ulukaya'nın sözlerini ele aldı ve küfürlere karşı isyan etti
Uğur Dündar, Hamdi Ulukaya'nın sözlerini ele aldı ve küfürlere karşı isyan etti
İsrail'in Suriye'deki esas hedefi ne? Barrack'tan dikkat çeken 'Türkiye' mesajı
İsrail'in Suriye'deki esas hedefi ne? Barrack'tan dikkat çeken 'Türkiye' mesajı
Terörsüz Türkiye için kurulan komisyonun yeni adını MHP'li isim duyurdu
Terörsüz Türkiye için kurulan komisyonun yeni adını MHP'li isim duyurdu
İzmir ve Bilecik'te yangın sonrası 350 konut inşa edilecek: Bakan Kurum'dan açıklama
İzmir ve Bilecik'te yangın sonrası 350 konut inşa edilecek: Bakan Kurum'dan açıklama
Altın haftayı böyle kapatıyor! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altın haftayı böyle kapatıyor! En çok işlem yapanlar belli oldu
Zelenski: Liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz
Zelenski: Liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz
Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak
Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptılar! Fenerbahçe'de o isimler listede yok
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptılar! Fenerbahçe'de o isimler listede yok
Özgür Özel 'Tanju sınırı aştı' dedi! Özcan istifa mı edecek son açıklamasına bakın
Özgür Özel 'Tanju sınırı aştı' dedi! Özcan istifa mı edecek son açıklamasına bakın
Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi
Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi