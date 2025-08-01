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Zelenski: Liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz

Zelenski: Liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz

Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi. “Rusya’dan açıklamalar duyuyoruz ve eğer bu, savaşı adil bir şekilde sona erdirmeye ve kalıcı barış sağlamaya hazır olduklarının bir işaretiyse, Ukrayna bir kez daha liderlik düzeyinde her an görüşmeye hazır olduğunu teyit ediyor” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi amacıyla teknik düzeydeki temasların ötesine geçilerek liderler düzeyinde doğrudan görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi. Telegram hesabından açıklama yapan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yöndeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

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“Başkan Trump'ın Rusya'nın savaşını ve tüm cinayetlerini sona erdirme, onurlu ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını görüyoruz ve destekliyoruz” ifadesini kullanan Zelenski, barış arayışına destek veren tüm ülkelere de teşekkür etti.

Zelenski, Rusya’dan gelen açıklamaların samimi olması durumunda, Ukrayna’nın liderler düzeyinde doğrudan müzakerelere açık olduğunu vurguladı:

“Eğer bu açıklamalar savaşı adil bir şekilde sona erdirme ve kalıcı barışa ulaşma yönünde ciddi bir hazırlığın işaretiyse ve sadece zaman kazanma ya da yaptırımları geciktirme amacı taşımıyorsa, Ukrayna bir kez daha liderlik düzeyinde her an görüşmeye hazır olduğunu teyit ediyor” dedi.

Zelenski, “Rusya’da kararları kimin aldığını ve bu savaşı kimin bitirmesi gerektiğini anlıyoruz. Tüm dünya da bunu anlıyor. Ukrayna, teknik düzeydeki açıklamalar ve görüşmelerden liderler arası görüşme düzeyine geçmeyi öneriyor. Bunu ABD önerdi, biz destekledik. Rusya’nın da hazır olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz günlerde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Valaam Adası’nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunmuştu.
23 Temmuz’da İstanbul’da yapılan üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendiren Putin, “Müzakerelere her zaman ihtiyaç vardır. Binlerce insanın vatanına dönmesi olumlu bir gelişme” demişti.

Zelenski’nin “Rusya ile müzakere etmenin anlamı yok” şeklindeki sözleri hakkında ise “Eğer Ukrayna yönetimi için uygun zaman henüz gelmediyse, biz beklemeye hazırız” değerlendirmesini yapmıştı.

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