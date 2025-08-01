Süt sektöründeki uyuşmazlıklar TOBB Tahkim Kurulu’nda çözülecek

TÜSEDAD, çiğ süt üreticileri ve sanayicilere sözleşmelerdeki uyuşmazlık çözüm maddesinin güncellenmesi gerektiğini hatırlattı. Yeni düzenlemeyle anlaşmazlıkların artık TOBB Tahkim Kurulu aracılığıyla çözüleceği belirtildi.

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, çiğ süt üreticileri ve sanayicileri, 16 Ocak 2025’te güncellenen Çiğ Süt Üretim (TİP) Sözleşmesi’ndeki yeni hükümler konusunda uyardı. Doğru, özellikle “Uyuşmazlıkların Çözümü” maddesinin sözleşmelere eklenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre, üretici ve alıcılar arasındaki anlaşmazlıklar artık Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkim Kurulu tarafından, seri yargılama usulü ve acil durum hakemi hükümleri çerçevesinde çözülecek. Daha önce sözleşmelerde yer alan arabuluculuk sisteminin yerini bu tahkim süreci alacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre Doğru, sözleşmelerde matbu hükümlerin değiştirilemeyeceğini, yalnızca boşlukların doldurulabileceğini belirterek, özel hükümlerin “Madde 17. Özel Hükümler” başlığı altında eklenebileceğini hatırlattı. Yapılan değişikliğin hem üretici hem sanayici lehine olduğunu ifade eden Doğru, yeni maddeye uyulmasının ileride doğabilecek hukuki sorunları önleyeceğini söyledi.

Dernek, güncel sözleşme maddelerinin uygulanması konusunda üyelerine “önemle tavsiye”de bulundu ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacağını açıkladı.