Eşinin emekli maaşını söylen Özgür Özel, 'şükür' diyen esnafa kızdı

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretine çıkan CHP lideri Özgür Özel'in bir vatandaş ile diyaloğu dikkat çekti. "Benim eşim eczacı, primleri yüksekten ödedik, 14 bin 200 lira emekli maaşı alıyor" diyen Özgür Özel, kendisine "Buna da şükür" sözleriyle karşılık veren esnafa kızdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün TUSAŞ'a gerçekleştirdiği teknik temasların ardından Kahramanmaraş'ta esnafla buluşan Özel, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

EYT'den emekli olan eşini örnek verdi

Özel, esnaf ziyaretinde eşi üzerinden emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. Eşinin eczacı olduğunu belirten Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksekten öde, yüksek maaş bağlansın. Biz de eşimin primlerini yüksekten ödedik. EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.

Vatandaş 'şükür' deyince Özel sinirlendi

Bu sözleri dinleyen bir vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış, buna da şükür" demesi üzerine Özel "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak" diyerek tepki gösterdi.