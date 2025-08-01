TotalEnergies Quartz Auto Services ağı 250 noktaya ulaştı

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren TotalEnergies, araç bakım ve servis noktalarını artırmaya devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, son olarak İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet vermeye başlayan Metrocar Quartz Auto Services'in de eklenmesiyle TotalEnergies Quartz Auto Services uzman servis merkezi sayısı 250'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, Metrocar'la gerçekleştirdikleri iş birliğiyle servis ağını daha da güçlendirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde özenle seçilmiş TotalEnergies Quartz Auto Services uzman servis merkezlerinin sayısını artırarak eğitimli ve nitelikli personelle kaliteli servis anlayışını destekliyoruz. Müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı taahhüt eden TotalEnergies Quartz Auto Services uzman servis merkezleri, 250'nci noktasıyla yenilikçi ve lider servis ağı olma hedefini bir adım daha ileriye taşıyor."

Uzman servis merkezlerinin tüm Türkiye'de ve birçok ülkede güvenilir, kaliteli servis ve bakım hizmeti sunan TotalEnergies'in güçlü bir hizmet ağı olduğunu belirten Selçuk, müşterilerine daha yakın olmak ve onları uzman servis merkezlerinde Quartz ve ELF madeni yağlarıyla buluşturmak amacıyla yeni iş ortaklarıyla servis merkezleri ağını daha da genişleteceklerini bildirdi.

Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"TotalEnergies olarak yetkin ve nitelikli personel ve yüksek donanımlı ekipmanlarıyla kaliteli hizmet sunan servis noktalarıyla iş ortaklığı yapıyoruz. Metrocar Quartz Auto Services'le de bu ortak vizyonda buluştuk. TotalEnergies Quartz Auto Services uzman servis merkezlerinde sürekli geliştirilen hizmet kalitesi ile müşterilerimize iyi bir servis deneyimi sunarken bu alanda yaptığımız yatırımlarla servis merkezlerimizi geleceğe hazırlıyoruz."