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Sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Günün ilk yarısında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında sıcaklıklar 11 ilde 40 ile 44,7 derece aralığında seyretti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı - Resim: 0

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