Aras Kargo'da İnsan Kaynakları birimi "İnsan ve Kültür" oldu

Aras Kargo, organizasyonel ve yapısal bir dönüşümü hayata geçirerek, İnsan Kaynakları birimini "İnsan ve Kültür" olarak yeniden yapılandırıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi'nin LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda İnsan Kaynakları birimini "İnsan ve Kültür" olarak yeniden şekillendiriyor. Özlük hakları fonksiyonundan ayrıştırılan yeni yapı, kurum kültürünün geliştirilmesi, çalışan bağlılığı, liderlik gelişimi ve çalışan deneyimi gibi stratejik alanlara odaklanıyor.

Dönüşüm, şirketin geleceğe dönük vizyonunun merkezine insanı ve güçlü bir kurum kültürünü yerleştiriyor.

Yeni yapılanma, isim değişikliğinin ötesine geçerek Aras Kargo'nun insan odaklı dönüşüm felsefesinin de güçlü bir yansımasını oluşturuyor. "İnsan ve Kültür" yaklaşımıyla şirket, daha çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçiriyor. Geleneksel insan kaynakları süreçlerinden ayrılarak stratejik bir rol üstlenen "İnsan ve Kültür" birimi, Aras Kargo'nun sektördeki rekabet gücünü ve yenilikçi kimliğini daha da ileriye taşıyacak.

Bu yapısal dönüşüme, organizasyonel düzeyde önemli bir değişim de eşlik ediyor. Aras Kargo'da 2021'den bu yana Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Yiğitcan Bozoğlu, bu görevlerine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı rolüne atandı. Bozoğlu'nun liderliğinde, kültürel dönüşüm sürecinin daha da hız kazanması ve insan odaklı yönetim anlayışının kurum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı Bozoğlu, geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ettiklerini belirtti.

Amaçlarının, sadece bugün değil, yarının da gereksinimlerini karşılayacak yetkinliklere sahip, dinamik bir ekip oluşturmak olduğunu aktaran Bozoğlu, "Her bir çalışma arkadaşımızın kendini ait hissettiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür yaratarak sürdürülebilir başarının temelini atıyoruz. Bizim için en büyük yatırım, insanımıza ve kültürümüzedir." ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yan dal yapan Bozoğlu, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı.

Kariyerine Esin Avukatlık Ortaklığı'nda (Baker McKenzie) başlayan Bozoğlu, 2021'den bu yana Aras Kargo'da Hukuk, Uyum ve İç Denetim Başkanı olarak görev yaptı. Bozoğlu, bu görevine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı olarak atanarak şirketin stratejik dönüşümüne liderlik edecek.