Çocuk doktoru çalıştığı hastanede doğum yapan kadının çocuğunu satın aldı

Bir çocuk doktoru, çalıştığı hastanede doğum yapan anneden bebek satın aldı. Hastanede yaşanan bebek alışverişi, kadın doktorun eve götürdüğü bebeği düşürüp; tedavisi için yeniden hastaneye getirmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.

Abone ol

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E, iddiaya göre hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı.

Evde düşürünce...

Bebeğe bir de bakıcı tutan Şebnem E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü. Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.

Bebeği başka hastaneye sevk etti

Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düştü. Doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Çocuğu olmadığı için satın almış

Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.