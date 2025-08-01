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TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma

TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma

TCMB’nin döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL’ye çevrilmesinde sağlanan destek uygulaması, 31 Temmuz 2025’ten 31 Ekim 2025’e uzatıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışından getirdikleri dövizleri Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden destek uygulamasının süresini üç ay daha uzattı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile uygulamanın bitiş tarihi 31 Ekim 2025 olarak belirlendi.

TCMB’nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" başlığıyla duyurduğu düzenleme, 1 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğe göre, firmalara verilen destek uygulaması, daha önce belirlenen 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılarak 31 Ekim 2025’e kadar devam edecek.

Uygulama kapsamında, firmalar yurt dışı kaynaklı dövizlerini Merkez Bankası’nın belirlediği dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri hâlinde destek almaya hak kazanıyor. Ancak bu desteğin alınabilmesi için firmaların döviz alımı yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

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