Risk sürüyor, ormanlarda tehlike geçmedi! Bakan Yumaklı tarih verdi!

Türkiye rekor kıran sıcaklıklar ve insan kaynaklı ihmaller sebebiyle yangınların artış gösterdiği bir yaz yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptıkları son toplantıda alarmda olduklarını ve bu konuda yaptıkları mücadeleyi aktardı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye'yi bekleyen en büyük risklerden biri olan orman yangınlarına karşı kritik uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası konuşan Yumaklı yangın riskine dair tarih verdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.

Risk ekim ayına kadar devam edecek

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını riskinin ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Bu nedenle sahadaki tüm ekiplerle sürekli teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın orman yangınlarıyla mücadelede yaptığı çalışmaları ilgili bakanlarımızla paylaştık. Geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemiz, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürülecektir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için güçlü kurumsal işbirliğiyle hem hazırlık hem müdahale kapasitemizi sürekli güncel tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık bekliyoruz. Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Toplantının, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapıldığını belirten Yumaklı, toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığını ifade etti.