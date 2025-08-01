İki dakika arayla sallandı! Sabah saatlerinde panik yaratan depremler, AFAD'dan açıklama

Kütahya'nın Simav ilçesi sallandı. İki dakika peş peşe gerçekleşen depremler paniğe neden oldu. AFAD'dan açıklama geldi. Dün de İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem kaydedilmişti.

Abone ol

Kürtahya'nın Simav ilçesinde iki dakika arayla 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, bugün saat 07.15’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

2 DAKİKA SONRA...

Simav, bu depremden 2 dakika sonra saat 07.17’de bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 8.4 kilometre olarak ölçüldü.

Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.