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UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşti

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu, 47 rövanş maçıyla sona erdi.

Rakiplerini eleyen Spartak Trnava, Rosenborg, Austria Wien, Riga, Sabah, Polissya, Arda, St. Patrick's, AZ Alkmaar, Milsami, Dundee United, Györi, Ararat, AIK, Astana, Omonoia, Brondby, Universitatea Craiova, Beitar, Başakşehir, Larne, Neman, Silkeborg, Viking, AEK, Santa Clara, Paksi, Hammarby, Aris Limassol, Sparta Prag, Maccabi Haifa, Jagiellonia, Lausanne, Araz Nahçıvan, Rakow, Kauno Zalgiris, Rapid Wien, Linfield, Vaduz, Dinamo City, Ballkani, Vikingur, Klaksvik, Egnatia, Partizan, Shamrock Rovers ve Hajduk Split, 3. eleme turuna kaldı.

Başakşehir, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Cherno More'yi rövanşta da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Viking, ilk maçını 7-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Koper'i 5-3'lük skorla geçti ve Başakşehir'in rakibi oldu.

Kalju'ya karşı ilk maçta 1-0 kazanan St. Patrick's, uzatmalara giden rövanşta 2-2 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı. St. Patrick's, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş ile 3. eleme turunda eşleşti.

Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spartak Trnava (Slovakya) - Hibernians (Malta): 5-1 (2-1)

Banga (Litvanya) - Rosenborg (Norveç): 0-2 (0-5)

Spaeri (Gürcistan) - Austria Wien (Avusturya): 0-5 (0-2)

Dila (Gürcistan) - Riga (Letonya): 3-3 (1-2)

Sabah (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova): 4-1 (2-0)

Santa Coloma (Andorra) - Polissya (Ukrayna): 1-4 (2-1)

HJK (Finlandiya) - Arda (Bulgaristan): 2-2 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Kalju (Estonya) - St. Patrick's (İrlanda): 2-2 (Uzatmalarda) (0-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Ilves (Finlandiya): 5-0 (3-4)

Milsami (Moldova) - Buducnost (Karadağ): 2-1 (0-0)

UNA Strassen (Lüksemburg) - Dundee United (İskoçya): 0-1 (0-1)

Györi (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Universitatea Cluj (Romanya) - Ararat (Ermenistan): 1-2 (Uzatmalarda) (0-0)

AIK (İsveç) - Paide (Estonya): 6-0 (2-0)

Zimbru (Moldova) - Astana (Kazakistan): 0-2 (1-1)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4 (0-1)

Brondby (Danimarka) - Boltfelag (Faroe Adaları): 1-0 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - Sarajevo (Bosna Hersek): 4-0 (1-2)

Beitar (İsrail) - Sutjeska (Karadağ): 5-2 (2-1)

Başakşehir - Cherno More (Bulgaristan): 4-0 (1-0)

Priştine (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 1-1 (Penaltılarla 4-5) (0-0)

Neman (Belarus) - Kosice (Slovakya): 1-1 (3-2)

Akureyri (İzlanda) - Silkeborg (Danimarka): 2-3 (Uzatmalarda) (1-1)

Koper (Slovenya) - Viking (Norveç): 3-5 (0-7)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - AEK (Yunanistan): 0-0 (0-1)

Santa Clara (Portekiz) - Varazdin (Hırvatistan): 2-0 (1-2)

Maribor (Slovenya) - Paksi (Macaristan): 1-1 (0-1)

Charleroi (Belçika) - Hammarby (İsveç): 1-2 (Uzatmalarda) (0-0)

Puskas (Macaristan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-3)

Sparta Prag (Çekya) - Aktobe (Kazakistan): 4-0 (1-2)

Maccabi Haifa (İsrail) - Torpedo-Belaz (Belarus): 3-0 (1-1)

Jagiellonia (Polonya) - Novi Pazar (Sırbistan): 3-1 (2-1)

Lausanne (İsviçre) - Vardar (Kuzey Makedonya): 5-0 (1-2)

Aris (Yunanistan) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan): 2-2 (1-2)

Zilina (Slovakya) - Rakow (Polonya): 1-3 (0-3)

Valur (İzlanda) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 1-2 (1-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Decic (Karadağ): 4-2 (2-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya): 2-0 (0-0)

Dungannon (Kuzey İrlanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 0-3 (Uzatmalarda) (1-0)

Dinamo City (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra): 1-1 (2-1)

Floriana (Malta) - Ballkani (Kosova): 1-1 (2-4)

Vikingur (İzlanda) - Vllaznia (Arnavutluk): 4-2 (Uzatmalarda) (1-2)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Radnicki (Sırbistan): 1-0 (0-0)

Egnatia (Arnavutluk) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-0 (2-0)

Partizan (Sırbistan) - Oleksandriya (Ukrayna): 4-0 (2-0)

Shamrock Rovers (İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık): 0-0 (4-0)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 2-1 (Uzatmalarda) (1-1)

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