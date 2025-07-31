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Başakşehir Konferans Ligi’nde turu farklı geçti

Başakşehir Konferans Ligi’nde turu farklı geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi 4-0 yenerek toplamda 5-0’lık skorla 3. tura yükseldi. Başakşehir’in bir sonraki turdaki rakibi Norveç ekibi Viking olacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakikada Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno da Costa ve 80. dakikada Christopher Operi kaydetti. Bulgaristan'da oynanan ilk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan RAMS Başakşehir, turu toplamda 5-0 geçerek 3. tura yükseldi.

Başakşehir'in 3. turdaki rakibi ise Norveç ekibi Viking oldu.

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