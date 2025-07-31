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Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Antalya’da “rüşvet” soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yurt dışından dönerken gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından döndüğü gün gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek hakkında karar verildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek sevk edildiği mahkemece tutuklandı, eski Büyükşehir Belediyesi başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

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