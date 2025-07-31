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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi tamam! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi tamam! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Rus ekibinin Portekizli futbolcu için 20.779.200 Euro net ödeme ve 7.272.729 Euro ise bonservis ücreti ödeyeceğini KAP'a bildirdi. 

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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