Denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu.Abone ol
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan Samet İstanbul'u bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürdü.
Karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı şeridinde tarama çalışması yaptı.
İstanbul'un cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.