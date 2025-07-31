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Ünlü oyuncu Seda Bakan çok sinirlendi! 1 milyon TL iddiası çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan çok sinirlendi! 1 milyon TL iddiası çok konuşuldu

Oyuncu Seda Bakan, Antalya'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmuş ve Antalya Belek'teki bir otelde sahne almıştı.

 Konserle ilgili geçen gün herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.  Jennifer Lopez'i izlemeye giden Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci, Bensu Soral gibi isimlerin, sanatçıyla fotoğraf çekilebilmek için arabulucuya 1 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Ancak Seda Bakan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

"Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için böyle yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLO, konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza özellikle sosyal medyada inanmayın, paylaşmayın."

 

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