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Termometreler 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Termometreler 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.  09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. 

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Termometreler 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi! - Resim: 0

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