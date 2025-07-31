ABD'den İran ve Rusya'ya petrol yaptırımı: 115'ten fazla hedef

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle 115’ten fazla kişi ve kurumu yaptırım listesine aldı. Bu adım, 2018’den bu yana İran’a yönelik uygulanan en kapsamlı yaptırım hamlesi oldu.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya’dan yapılan petrol ve petrol ürünü taşımacılığıyla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik kapsamlı yaptırımlar açıkladı. Bakanlık, bu yaptırımların 2018 yılından bu yana İran’a karşı uygulanan en büyük yaptırım dalgası olduğunu duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nin (OFAC) koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, İran bağlantılı bir nakliye ağına yönelik çok sayıda yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran ve Rusya’dan yapılan petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı faaliyetlerine dahil olan kişi ve kurumları da kapsadığı ifade edildi.

Toplamda 115’in üzerinde kişi ve kurumu hedef alan yaptırımlar, ABD'nin İran’a karşı ekonomik baskı politikasının önemli bir adımı olarak değerlendirildi. Bu çerçevede, yaptırımların İran’ın enerji sektörüne yönelik uygulanan mevcut uluslararası kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması amacı taşıdığı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, alınan yaptırım kararlarının, ABD’nin ulusal güvenliğini koruma yönündeki kararlılığını yansıttığını belirtti. Bessent, söz konusu adımın ABD’nin yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele ve yaptırım uygulama kapasitesini gösterdiğini ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, yaptırımların İran’ın gelir kaynaklarını sınırlamayı hedeflediği ve bu kaynakların uluslararası yaptırımları ihlal edecek biçimde kullanımının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca, yaptırımların sadece İran’la sınırlı olmadığı, Rusya ile enerji taşımacılığı faaliyetlerine katılan bazı kişi ve kuruluşları da kapsadığı bildirildi.