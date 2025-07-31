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Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...

Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...

Ünlü modacı Kemal Doğulu, katıldığı programda şarkıcı Gülşen hakkında yaptığı "Stil değil, müstehcen" yorumu ile tartışma yarattı. Bülent Ersoy'a ise "Stil sahibi" diyerek övgü dolu sözler sarf eden Doğulu'nun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Ünlü modacı Kemal Doğulu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Daha önce İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi programlardaki sivri çıkışlarıyla tanınan Doğulu, bu kez şarkıcı Gülşen'e dair söylediği sözlerle sosyal medyayı ikiye böldü.

Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması... - Resim: 0

GÜLŞEN'E SERT SÖZLER: "STİL DEĞİL, MÜSTEHCEN"

Program sırasında Gülşen hakkında "Stil sahibi mi?" sorusunu yanıtlayan Kemal Doğulu, şu ifadeleri kullandı, "Gülşen stil değil... Müstehcen."

Bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Doğulu'nun sözleri, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Doğulu'yu desteklerken, bazıları sanatçının açıklamalarını gereksiz buldu.

Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması... - Resim: 1

BÜLENT ERSOY'A ÖVGÜ: "STİL SAHİBİ"

Programda Doğulu'ya yöneltilen bir diğer soru ise " Bülent Ersoy'u stil sahibi buluyor musunuz?" oldu. Modacı bu soruya olumlu yanıt vererek, "Evet, bence Bülent Ersoy stil sahibi" dedi. Stil kavramını "Diğerlerinden ayıran" olarak tanımlayan Doğulu, tarzın özgünlükle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

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