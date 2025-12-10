Ailesi ile tanıştırmıştı! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı dolu dizgin sürüyor
Zeynep Sabancı ile merhum Mehmet Sabancı'nın büyük oğlu, ailenin tek müzisyeni, DJ Faruk Sabancı kalbinin kapısını 2 yıl önce oyuncu Esra Bilgiç'e açmıştı. Aşkları doludizgin devam ediyor.
Oyuncu Esra Bilgiç ve sosyetenin tanınmış isimlerinden DJ Faruk Sabancı, bir yıldır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Faruk Sabancı, Bilgiç'i ailesiyle tanıştırmıştı.
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını göstermişti.
Evlenecekleri konuşulan çift geçen ay Fas Marakeş'te tatil yapmıştı. Sevgililer bu kez rotalarını İtalya'ya çevirdi. Önceki gün Como Gölü'nde baş başa romantik anlar yaşadılar.
ANNE OLMAK İSTİYOR
Başından futbolcu Gökhan Töre ile bir evlilik geçen Esra Bilgiç'in, Faruk Sabancı ile evlenmeyi çok istediği, hatta anne olmak istediğini de yakın çevresine söylediği konuşuluyor.