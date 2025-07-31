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Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplarda

Temmuz ayına ait doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.

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Yeni doğum yardımı uygulaması, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocukları kapsıyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar için eski uygulama geçerli olacak. Daha önce 2015’te başlayan sistemde ödemeler yalnızca tek seferlik yapılırken, bu yıl mart ayında yapılan düzenleme ile destek kaps

Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplarda: İlk çocuk için tek seferlik 5.000 lira 

Temmuz ayına ait doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.

Yeni doğum yardımı uygulaması, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocukları kapsıyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar için eski uygulama geçerli olacak. Daha önce 2015’te başlayan sistemde ödemeler yalnızca tek seferlik yapılırken, bu yıl mart ayında yapılan düzenleme ile destek kapsamı genişletildi ve ödeme miktarları artırıldı.

Örneğin, 2025 sonrasında üç çocuğu olan bir anneye ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuk için aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda çocuklar 5 yaşına gelene kadar 395 bin TL ödeme yapılacak. İki çocuklu anneler ise toplamda 95 bin TL destek alabilecek.

Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yardımdan yararlanabilmek için anne veya babadan en az birinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. Evlat edinen aileler de bu destekten faydalanabiliyor.

Ödemeler çocuk 5 yaşına ulaşana kadar devam ediyor ve herhangi bir ek şart aranmıyor. İlk ödemeler mayıs ayında toplu olarak yapılmıştı, temmuz ayı ödemeleri ise bugün annelerin hesaplarına geçiyor.

Örneğin, 2025 sonrasında üç çocuğu olan bir anneye ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuk için aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda çocuklar 5 yaşına gelene kadar 395 bin TL ödeme yapılacak. İki çocuklu anneler ise toplamda 95 bin TL destek alabilecek.

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yardımdan yararlanabilmek için anne veya babadan en az birinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. Evlat edinen aileler de bu destekten faydalanabiliyor.

Ödemeler çocuk 5 yaşına ulaşana kadar devam ediyor ve herhangi bir ek şart aranmıyor. İlk ödemeler mayıs ayında toplu olarak yapılmıştı, temmuz ayı ödemeleri ise bugün annelerin hesaplarına geçiyor.

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