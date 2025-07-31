Zincir markette yaşananlar içinizi acıtacak! Genç kasiyerin çaresizliği...

Zincir marketlerde ağır çalışma koşullarını gözler önüne seren görüntülere yenisi eklendi. Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kalan bir kasiyer fenalaştı. İşte içinizi acıtacak o olayın detayları...

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Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kalan bir kasiyer fenalaştı. Midesi bulanan ve başı dönen kasiyer daha fazla dayanamadı. Genç kasiyer müşteriler sırada beklerken hızla kasayı terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye'de son dönemde zincir marketlerdeki ağır çalışma koşulları özellikle sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Zincir market çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlatan videolara bir yenisi eklendi.

GENÇ KASİYERİN YAŞADIĞI ZORLUK KAMERADA

Bir zincir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kasiyer ayakta durmakta zorluk çekti. Yorulduğu her halinden belli olan kasiyer, sık sık önündeki kasaya tutunarak çalışmak için mücadele etti.

DAYANAMAYIP GİTTİ

Midesi bulanan ve başı dönen kasiyer bir süre sonra dayanamadı. Kasiyer, müşteriler sırada beklerken kasayı bırakıp gitti.