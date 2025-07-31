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Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik devam eden soruşturma kapsamında, önemli bir gelişme yaşandı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beltaş AŞ Başkanı Önder Gedik ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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