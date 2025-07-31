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Ekmek fiyatlarına zam! Oy birliğiyle kabul edildi, yarın başlıyor

Ekmek fiyatlarına zam! Oy birliğiyle kabul edildi, yarın başlıyor

Temmuz ayıyla birlikte ekmek fiyatlarına bir ilde daha zam geldi. İzmir'de 200 gram ekmeğe zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yeni fiyat tarifesi 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığının onayı beklenirken kararın geçerli olacağı tarih netleşti.

Yarından itibaren başlayacak

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak.

Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi.

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