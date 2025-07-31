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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı! Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı! Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü kaza anını anlattı.

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Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı! Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı - Resim: 0

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı! Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı - Resim: 1

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