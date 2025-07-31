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Kanada, Filistin devletini tanıyacağını açıkladı

Kanada, Filistin devletini tanıyacağını açıkladı

Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

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Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. 

CARNEY TARİH VEREREK DUYURDU

Carney, "Niyetimiz, 2026 yılında Hamas'ın olmadığı bir seçimin yapılması, Filistin Devleti'nin reformlar gerçekleştirmesi ve silahlanmanın sonlandırılması gibi reformlara bağlı" ifadelerini kullandı. 

Böylelikle Kanada Filistin Devletini tanıyacağını açıklayan 3. ülke oldu.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını ve bu konuda eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacaklarını bildirmişti.

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