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Edirne’den acı haber: Uzman çavuş şehit düştü

Edirne’den acı haber: Uzman çavuş şehit düştü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araç bakımında kurtarıcı aracın sıkıştırması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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