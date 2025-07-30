Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Komisyonu açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, 2026’da Parlamentolar Birliği toplantısının Türkiye’de gerçekleştirileceğini duyurdu. İsrail’in saldırılarını “vahşet” olarak nitelendiren Kurtulmuş, uluslararası topluma tepki gösterirken, TBMM’de kurulacak “Terörsüz Türkiye Komisyonu”nun silah bırakma sürecine yasal düzenlemelerle destek vereceğini ve sürecin tüm partilerin katkısıyla ilerleyeceğini belirtti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, gazetecilere konuştu. Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi:

2026'da Parlamentolar Birliği'nin toplantısını Türkiye'de yapacağız. Bir önceki Genel Kurul Taşkent'teydi. 2-3 günlük süre içinde önemli meseleler konuşulacak. Dünya ülkeleri liderleri, temsilcileri de İstanbul'dan dünyaya seslenecek.

İsrail'i durdurmamak bu vahşete ortak olmaktır. Yazıklar olsun. Mesele artık İsrail Netanyahu olmaktan çıkıp insan olup olmama noktasına geldi. Ben konuşurken utanıyorum. Bir şey yapmak lazım yoksa bu suça karşı hep beraber altında kalacağız.

Başından beri ama fakat diyerek buna destek olan herkes tarih önünde sorumlu.

TBMM'DEKİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Başından itibaren mümkün olduğunca az konuşarak süreci yürütmeye çalışıyorum. Hassas bir konu. Türkiye'nin ayaklarına bir pranga olarak buruldu ve şimdi tarihi fırsat olarak çıktı. Silahların bırakılmasıyla bu konudaki sorumluluk TBMM'den geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bırakılmaya devam ediyor. Bu komisyon örgütün silah bırakma süreci ile yasal bir takım düzenlemeler yapacak. Kamuoyunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak şeffaf biçimde yürütülmelidir. Altın oran Kürdün onuru Türk'ün gururudur. Bu politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. 86 milyon milletimizin hep birlikte bu sorunun ortadan kaldırılması için fedakarca çalışılacağı bir süreçtir. Bütün partilerin görüşlerini dinledim, sonuç olarak bir çalışma yürüteceğiz. Komisyonun odağına sürecin nasıl çözümleneceğini koyacağız. Meclis açıldığında ilk hafta programımıza alacağız. Nitelikli çoğunluğu arayacağız. Bu bütün partilerin aldığı karar olarak ilerlemeli. Sürece destek veren partileri yürekten tebrik ediyorum.