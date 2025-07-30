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Polisim deyip yaşlı kadının 6 milyonunu aldı trafik çevirmesinde yakalandı

Polisim deyip yaşlı kadının 6 milyonunu aldı trafik çevirmesinde yakalandı

İstanbul Kartal’da kendisini polis olarak tanıtan M.B.T., 63 yaşındaki bir kadını yaklaşık 6 milyon lira dolandırdı. Şüpheli, arkadaşıyla birlikte altın ve paralarla yakalandı. Ele geçirilen tüm ziynet eşyası ve nakit mağdura teslim edildi.

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İstanbul Kartal’da kendisini polis olarak tanıtan M.B.T., 63 yaşındaki bir kadını yaklaşık 6 milyon lira dolandırdı. Şüpheli, arkadaşıyla birlikte altın ve paralarla yakalandı. Ele geçirilen tüm ziynet eşyası ve nakit mağdura teslim edildi.

Arabada altın ve nakit bulununca... 
İstanbul Kartal’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, yüklü miktarda altın ve nakit para bulundu. Araçta bulunan M.B.T.'nin kendisini polis olarak tanıttığı ve 63 yaşındaki kadını dolandırdığı ortaya çıktı.

Polisim deyip kandırmış

Şüpheli M.B.T., yaşlı kadını telefonla arayarak güvenlik operasyonu bahanesiyle kandırdı. Kadından ziynet eşyalarını ve nakit parasını alan M.B.T., araç sürücüsü U.K. ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Polisim deyip yaşlı kadının 6 milyonunu aldı trafik çevirmesinde yakalandı - Resim: 0

Toplam 6 milyon ediyor
Toplamda yaklaşık 6 milyon TL’ye tekabül eden ziynet eşyası ve para, mağdur kadına eksiksiz şekilde teslim edildi. Soruşturma sürüyor. Polis, yaptığı detaylı incelemede şu malzemelere el koydu:
- 137 adet Cumhuriyet altını
- 2 adet burma bilezik
- 1 adet beşi bir yerde altın ve zinciri
- 1 adet Reşat altın
- 1 adet yarım altın ve zinciri
- 173,1 gram ons ibareli altın
- 1.092 adet 200 TL banknot
- 17 adet 100 Amerikan doları
- 3 adet 100 TL
- 3 adet 50 TL
- 2 adet 10 TL

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