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CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonu kararı

CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonu kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Terörsüz Türkiye komisyonunda yer alacak. Komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınması isteğinin benimsendiğini kaydeden CHP lideri Özgür Özel, 10 ismin yarın açıklanacağını söyledi.

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Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi de komisyona katılma kararı aldı.

Açıklama CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i aradığını söyleyen Özel, "Komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınması benimsendi." dedi.

10 İSİM YARIN BELLİ OLACAK

CHP lideri, komisyonda yer alacak 10 milletvekilinin ismini yarın bildireceklerini kaydetti.

Özel daha önce yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı nitelikli çoğunlukla kararlar alınacağını söylemeli ki bu komisyonda yer alalım." demişti.

CHP
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