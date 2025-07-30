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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ilişkin değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ilişkin değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenerek, emin adımlarla geleceğe taşındığını belirtti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenerek, emin adımlarla geleceğe taşındığını belirtti.

Zorlu, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye-Kazakistan ilişkileri güçlenerek ve emin adımlarla geleceğe taşınıyor." ifadelerini kullanan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'da ağırlanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çalışma ziyaretinin, ülkeler arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak neticelere vesile olduğunu kaydetti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye kadar sahada ikili ilişkileri daha da güçlendireceğinin altını çizen Zorlu, Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticaret ortağı olan Kazakistan ile 20 belge imzaladığını, ticaret hacminde yeni hedefin 15 milyar dolar olarak güncellendiğini anımsattı.

Kazakistan'ın, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkarma kararının, karşılıklı ziyaretleri artıracağına ve istihdam olanaklarını genişleteceğine işaret eden Zorlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla birlikte askeri ve savunma sanayi alanlarının yanı sıra Hazar Geçişli Orta Koridor'un kullanımı ve geliştirilmesi hususu irdelenmiştir. Ziyaret kapsamında, KKTC'nin Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olduğuna dikkat çekilerek Kıbrıs Türkleriyle dayanışmanın güçlendirileceği vurgusu yapılması son derece önemlidir. Bu hususta yaşanacak yeni ve olumlu gelişmeler birlikteliğimizi daha da pekiştirecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla hareket ediyoruz."

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