Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi

Güney Kore'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

MAYISTAN BU YANA SICAK BAĞLANTILI ÖLÜM SAYISI YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıstan bu yana toplam 2 bin 768 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

13 KİŞİ CAN VERDİ

Açıklamada, bu kişilerden 13'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hasta sayısında yaklaşık 2,6 kat, can kaybında ise 3 kattan fazla artış görüldü.

SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Bu arada, ülke genelinde birçok bölgede sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor. Ülkedeki sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği uyarısı yapılıyor.