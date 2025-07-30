BIST 10.619
DOLAR 40,58
EURO 46,92
ALTIN 4.348,31
HABER /  GÜNCEL

Türk-İş greve gidiyor: 500 kuruma grev ilanı asılacak

Türk-İş greve gidiyor: 500 kuruma grev ilanı asılacak

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında hükümet ile anlaşma sağlanamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 kuruma grev ilanının asılacağını açıkladı.

Abone ol

Kamu işçilerinin 2025-2026 dönemi için beklediği ücret artışları konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerde sonuç alınamayınca, Türk-İş grev kararı aldığını duyurdu. İlk grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden işletmelerinde başlayacak. Devamında ise 2 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak’taki madenlerde iş bırakma eylemi uygulanacak. Toplamda yaklaşık 500 kamu kurumuna grev ilanı asılacağı bildirildi.

Türk-İş greve gidiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerin tıkanması üzerine bu adımı atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Atalay, "İşçinin hakkını masada aradık, sonuç çıkmayınca meydanlara çıkmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10 ve son 6 ay için yüzde 6 oranında zam önerilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin'de İngilizlere esir düştü yazdığı mektuba 107 yıl sonra kavuştu
Filistin'de İngilizlere esir düştü yazdığı mektuba 107 yıl sonra kavuştu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kavurucu sıcaklara' karşı uyarı: Risk grupları dikkat!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kavurucu sıcaklara' karşı uyarı: Risk grupları dikkat!
12 yaşındaki Yusuf'un akıllara durgunluk veren ölümü
12 yaşındaki Yusuf'un akıllara durgunluk veren ölümü
QNB Türkiye'den ilk 6 ayda 21 milyar 922 milyon lira net kar
QNB Türkiye'den ilk 6 ayda 21 milyar 922 milyon lira net kar
Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu
Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu
Süper Loto'da Kazanmaya Devam
Süper Loto'da Kazanmaya Devam
Emlak Konut, gayrimenkul sertifikası işlem kodunu “DMLKT" olarak duyurdu!
Emlak Konut, gayrimenkul sertifikası işlem kodunu “DMLKT" olarak duyurdu!
Türkiye'de Rusya'daki gibi 8.8'lik bir deprem yaşanır mı?
Türkiye'de Rusya'daki gibi 8.8'lik bir deprem yaşanır mı?
Akbank, 2025'in ilk yarısında 24 milyar 852 milyon lira net kar elde etti
Akbank, 2025'in ilk yarısında 24 milyar 852 milyon lira net kar elde etti
YKS tercihlerinde uzmanlardan önemli uyarılar
YKS tercihlerinde uzmanlardan önemli uyarılar
Türkiye'de beklenen yaşam süresi bakın kaç oldu!
Türkiye'de beklenen yaşam süresi bakın kaç oldu!
Allianz Türkiye ve Azimut Portföy'den stratejik işbirliği
Allianz Türkiye ve Azimut Portföy'den stratejik işbirliği