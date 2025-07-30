Allianz Türkiye ve Azimut Portföy'den stratejik işbirliği

Allianz Türkiye, global portföy yönetiminin öncü şirketlerden Azimut Portföy ile stratejik işbirliğine imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye ile Azimut Portföy arasında imzalanan stratejik işbirliği kapsamında, bireysel emeklilik ve yatırım çözümleri alanında iki kurumun güçlü yanlarını bir araya getiren yeni bir dönem başladı.

Allianz Türkiye, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla uzun vadeli uzmanlığını; Azimut Portföy'ün uluslararası yatırım yönetimi tecrübesiyle buluşturuyor.

Bu kapsamda kurulan "FOA-Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu", Allianz'ın bireysel emeklilik sistemi (BES) müşterilerine daha çeşitlendirilmiş portföy sunarken, fonun aktif yönetimi Azimut Portföy'ün profesyonel yatırım ekibi tarafından yürütülecek.

Aynı zamanda bu işbirliğiyle Azimut Portföy müşterileri, Allianz Türkiye'nin bireysel emeklilik çözümlerine erişim fırsatı bulacak. Böylece her iki kurumun müşteri tabanı, uzmanlıkla oluşturulmuş uzun vadeli finansal ürünlere daha geniş bir yelpazede ulaşabilecek.

Allianz Türkiye ve Azimut Portföy, bu ortaklıkla birlikte sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, dengeli ve yüksek katma değerli bir finansal yapı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, güçlü işbirliğiyle yatırım yönetiminde uzmanlığa dayalı karar alma süreçleriyle, müşteri odaklı finansal çözümlerinin bir araya geldiğini belirtti.

Doğan, müşterilerinin uzun vadeli finansal beklentilerine erişimini hızlandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Azimut'un uzmanlığıyla yönetilecek yeni 'FOA-Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu' ile portföy çeşitliliğimizi artırıyoruz. Yeni dönem, uzmanlıklarımızı, güçlü dağıtım ağımızı ve uluslararası bilgi birikimimizi bir araya getirerek, müşterilerimize daha kapsamlı, daha rekabetçi ve daha yüksek katma değer sağlayan çözümler üretmemizi mümkün kılacak. İşbirliğimizin, özellikle bireysel emeklilik ve yatırım çözümlerinde, müşteri odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."