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Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL

Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL

Dün JTI'nın ardından bugün de British American Tobacco (BAT) grubu sigaraya zam yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre, BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 85 TL, en pahalısı ise 100 TL oldu.

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Sigara fiyatlarına gelen zamlar, tiryakileri üzmeye devam ediyor. Dün JTI grubunun yaptığı zammın ardından, bugün bir artış haberi de British American Tobacco (BAT) Grubundan geldi.

Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla zammı duyurdu. Dündar, "Bat sigara grubuna zam geldi, zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak, yeni fiyat listesini paylaştı.

Yapılan bu son zamla birlikte, BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 85 TL'ye yükselirken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 100 TL oldu.

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