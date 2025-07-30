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Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti

Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci bir olay yaşandı. 41 yaşındaki polis memuru, yaşadığı apartta ölü bulundu. Yapılan incelemede polisin beylik tabancasıyla intihar ettiği ortaya çıktı.

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Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan polis memuru İsmail D. (41) kaldığı apartta hareketsiz şekilde bulundu. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmail D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından İsmail D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre İsmail D.'nin beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, İsmail D.'nin meslektaşları ve yakınları acı haberle yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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