BIST 10.487
DOLAR 40,58
EURO 46,93
ALTIN 4.337,78
HABER /  GÜNCEL

AVM tuvaletinde skandal: Gizli çekim yaptı

AVM tuvaletinde skandal: Gizli çekim yaptı

Bolu'da bulunan bir AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü almaya çalıştığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, gözaltına alındı.

Abone ol

Bolu'da bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi.

Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de faaliyet gösteriyor... Dev banka işleme kapatılacak
Türkiye'de faaliyet gösteriyor... Dev banka işleme kapatılacak
Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti
Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde
Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti