AVM tuvaletinde skandal: Gizli çekim yaptı

Bolu'da bulunan bir AVM'de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü almaya çalıştığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, gözaltına alındı.Abone ol
Bolu'da bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi.
Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.
Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.