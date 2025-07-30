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Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD depremin saat 6.40'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 15.6 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerlikaya'dan bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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