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Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’in Rusya’nın Spartak Moskova kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Beşiktaş, Spartak Moskova ile Gedson Fernandes'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.

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