Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’in Rusya’nın Spartak Moskova kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Abone ol
Beşiktaş, Spartak Moskova ile Gedson Fernandes'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.