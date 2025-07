Devlet Bahçeli, Next Sosyal’e katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selçuk Bayraktar’ın daveti üzerine yerli sosyal medya platformu Next Sosyal’e katıldı.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’ın, yerli ve yeni nesil dijital dünya ağımız NEXT SOSYAL’e katılmaları için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye gönderdikleri davete icabeten, Sayın Genel Başkanımız NEXT SOSYAL ailesine dahil olmuştur" denildi.

BAYRAKTAR’DAN SİYASİ PARTİLERE DAVET

Selçuk Bayraktar, X hesabından bir paylaşım yaparak "Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum. " dedi.