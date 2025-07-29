BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 46,82
ALTIN 4.325,10
HABER /  EKONOMİ

Aras Kargo çalışanları, Suadiye Sahili'nde kıyıları temizledi

Aras Kargo çalışanları, Suadiye Sahili'nde kıyıları temizledi

Aras Kargo çalışanları ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'deki Suadiye Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği düzenledi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, düzenli kıyı temizliği etkinlikleriyle doğaya karşı sorumluluğunu somut adımlarla desteklemeyi sürdürüyor. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yapan şirket, TURMEPA işbirliğiyle önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şirket çalışanları, yöneticileri ve dernek gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Suadiye Sahili'nden 36 kilo atık toplandı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak belediye ekiplerine teslim edilirken, elde edilen veriler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Mavi" sistemine aktarıldı.

Çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte, en çok plastik şişeler, gıda ambalajları, sigara izmaritleri ve metal kutulara rastlandı. Sürdürülebilirlik yolculuğunda herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefleyen Aras Kargo, kargo sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketler arasında yer alıyor.

"Sürdürülebilirliği, iş süreçlerimizin merkezine aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Sürdürülebilirlik Müdürü Aygün Mandıralıoğlu, sürdürülebilirliği, iş süreçlerinin merkezine aldıklarını belirtti.

"Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz." vizyonları doğrultusunda, çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerine değinen Mandıralıoğlu, "Taşıdığımız tek şey kargolar değil. Biz, aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle operasyonel süreçlerimizi çevresel etkileri azaltacak şekilde dönüştürürken, sahada da çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandıralıoğlu, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile yürüttükleri "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" projesi kapsamında, 9 yılda Türkiye'nin dört bir yanında 19 farklı lokasyonda kıyı temizliği gerçekleştirdiklerini ve 4 tona yakın atığın denizlere karışmasını önlediklerini aktardı.

Kıyı temizliği etkinliğinin, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının sahadaki somut ve güçlü bir örneği olduğunu vurgulayan Mandıralıoğlu, "Her adımımızda yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi
Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!
Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!
Bozankaya, Sırbistan'daki tramvay projesinde 3 aracı teslim etti
Bozankaya, Sırbistan'daki tramvay projesinde 3 aracı teslim etti
Hollanda sonunda harekete geçti iki İsrailli bakanı için karar
Hollanda sonunda harekete geçti iki İsrailli bakanı için karar
NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek
NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek
BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi
BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi
Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu
Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu
Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı işçilerden oturma eylemi
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı işçilerden oturma eylemi