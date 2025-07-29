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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamının alındığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin kalan yüzde 50'lik bölümü için Portekiz kulübüne 10 milyon avro ödeyecek.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon avro bedelle almıştı.

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya satılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Beşiktaş'ın transfer için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

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