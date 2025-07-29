Samsun'da akraba kavgası! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi öldü...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kurşunların isabet ettiği B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan C.Ç'nin yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.