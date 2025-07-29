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Samsun'da akraba kavgası! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi öldü...

Samsun'da akraba kavgası! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişi öldü...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kurşunların isabet ettiği B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan C.Ç'nin yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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