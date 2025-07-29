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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan, Erdem Sabih Anılan için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan, Erdem Sabih Anılan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, vefat eden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Anılan için taziye mesajı yayımladı.

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 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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