Gazze'de can kaybı 60 bini aştı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 bin 34’e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam yaralı sayısının ise 145 bin 870 olduğunu duyurdu.

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İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 binin üzerine çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, savaşın başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı en az 60 bin 34’e ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatlik süreçte hastanelere 113 Filistinlinin cansız bedeninin getirildiğini açıkladı. Bu sayıya daha önceki saldırılarda yaralanıp ölen bir kişi de dahil edildi.

Aynı dönemde 637 kişinin daha yaralandığı belirtilirken, savaş boyunca yaralanan toplam Filistinli sayısının 145 bin 870’e yükseldiği kaydedildi.