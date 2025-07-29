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Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

Beşiktaş Belediyesinde çalışan bazı işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

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DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesinden yapılan açıklamada, belediye işçileri olarak emeği ve hakkı savundukları belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplu iş sözleşmesi farklarının, bu yıl mayıs ayına ait maaşların ödenmediği iddia edilen açıklamada, Beşiktaş Belediyesinden emekli işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı öne sürüldü.

Açıklamada, bütün bunlara rağmen herhangi bir gerekçe sunulmadığı, ödeme takviminin iletilmediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Beşiktaş Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli, alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir. Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır. Beşiktaş Belediyesi işçilerinin, kıdem tazminatları ödenmelidir."

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