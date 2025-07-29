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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 33 şüpheli yakalandı...

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 33 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonlarında, 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıklarının, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıklarının, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon lira değerinde 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. Operasyonlar sonucu 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi."

Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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